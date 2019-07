Dragon Ball Super rivela i Botamo e Magetta dell'Universo 7

Con l'introduzione del concetto degli universi all'interno di Dragon Ball Super, la serie ha potuto introdurre diversi guerrieri che fossero simili a quelli presenti nella timeline dei nostri eroi. L'ultimo capitolo del manga ci ha mostrato le versioni di Botamo e Magetta dell'universo 7.

Abbiamo conosciuto i due combattenti in occasione del Torneo tra l'universo 6 e 7 organizzato da Champa e Beerus, che per vincere una scommessa avevano organizzato uno scontro dove si mettevano in campo i migliori guerrieri delle due fazioni, e Botamo e Magetta erano presenti.

Nel capitolo 50, nelle prime pagine precisamente, vediamo due personaggi che gli assomigliano moltissimo. Quest'ultimi si presentano come antagonisti nell'universo dei nostri eroi, e scappano dalla prigione galattica in seguito al terzo desiderio espresso da Moro, con l'obiettivo di andare ad assaltare Namek per mettere in difficoltà Goku, Vegeta e Majin Bu.

I Botamo e Magetta di questo universo si presentano piuttosto simili alle loro controparti dell'universo 6, ma con qualche differenza. Il primo ha un aspetto molto meno minaccioso del suo omonimo, e a prima vista sembra che Toyotaro si sia ispirato ad un Panda per il suo design. Il secondo è fedele a quello che già conosciamo, e presenta una corazza leggermente diversa dalla quale spunta del fumo che parte dalle spalle.

Insomma, due gradite rivisitazioni. Il concetto di Multiverso permette a Dragon Ball di espandersi a volontà con i suoi personaggi, e ci auguriamo che in futuro sfrutti al massimo questa trovata narrativa per introdurre nuovi volti nella lore della serie.

Nel capitolo 50 Goku è stato costretto ad abbandonare la battaglia, mentre Vegeta è deciso ad andare sul Pianeta Yardrat.