Dragon Ball Super rivela l'incredibile potenziale del mastodontico Jiren il Grigio!

In attesa che Dragon Ball Super riprenda la sua regolare programmazione a partire dalla prima domenica di gennaio 2018, i fan stanno speculando sul contenuto dei corposi spoiler emersi nella giornata di ieri. È mai possibile cheriesca a diventare persino più forte di quanto non sia già?

A quanto pare, il formidabile Pride Trooper dell’Universo 11 non ha ancora usato tutto il suo potere. Nello scontro con Goku, avvenuto grossomodo a metà Torneo del Potere, il combattente era infatti riuscito a sopraffare l’avversario senza nemmeno impegnarsi, ragion per cui i fan di Toriyama non avevano potuto fare a meno di domandarsi quale fosse il suo reale potenziale. Grazie alla sinossi dell'episodio 124, riportata di seguito, apprendiamo che i fan non dovranno aspettare ancora a lungo per scoprire le carte del Grigio.

Dragon Ball Super #124 - Un attacco tempestoso e feroce! Gohan combatte con le spalle al muro!!

Data: 21 gennaio 2018

Trama: Goku e Vegeta affrontano Jiren insieme, ma nemmeno i loro attacchi combinati hanno effetto su di lui. Intanto, sembra che Jiren aumenti ancora di più la sua potenza. Nel frattempo, Son Gohan dell'Universo 7 giunge in aiuto di Freezer, impegnato nello scontro con Dyspo dell'Universo 11.

A giudicare dalle suddette anticipazioni, il limite del guerriero potrebbe addirittura essere superiore ai poteri combinati di Goku e Vegeta, che già dal prossimo episodio della serie lo affronteranno insieme! Jiren il Grigio è stato uno dei più grandi misteri di tutto l’arco narrativo in corso, e probabilmente dovremo aspettare la prossima saga per conoscere nel dettaglio la storia di questo nobile guerriero votato alla giustizia e al mantenimento della pace nel proprio universo.



Mentre gli spoiler dell’episodio successivo rivelano che Toppo diverrà infine un Dio della Distruzione, con conseguenze ancora ignote per i nostri eroi e lo stesso Torneo del Potere, sarà interessante assistere al modo in cui Jiren reagirà a questo nuovo status divino del compagno di squadra.