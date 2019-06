Dragon Ball Super: rivelata la data d'uscita del volume 10 in Giappone

Il manga di Dragon Ball Super, arrivato al capitolo 49, sta per concludere la saga di Moro. L'arco in questione è stato finora davvero avvincente, e presto sarà pubblicato anche in volume, come ci riferisce un insider della rete.

La fonte che ha condiviso questa informazione è un utente di Twitter, GogetaXV, il quale ha annunciato sul social la precisa data d'uscita del decimo tankobon di Dragon Ball Super. L'uscita del volume è fissata per il 2 Agosto 2019, all'interno del quale avrà inizio la saga dedicata al perfido Moro, il divoratore di pianeti che ha messo in grossa difficoltà due guerrieri fantastici come Goku e Vegeta.

Il nono volume contiene gli eventi che hanno contraddistinto la fine del Torneo del Potere, e purtroppo in Italia siamo fermi al sette, con l'ottavo tankobon che raggiungerà gli scaffali delle nostre fumetterie il prossimo 24 Luglio. La forbice di differenza tra le uscite giapponesi e quelle italiane non è quindi così ampia, basti pensare al fatto che ora il manga di Super viene pubblicato ogni due mesi e mezzo mentre prima ogni quattro, rendendo difficile seguire la storia con una pubblicazione così discontinua.

Anche chi ha già seguito il manga leggendo in anticipo i capitoli su MangaPlus potrà trovare qualcosa di nuovo. Infatti i mangaka sono soliti migliorare le tavole dei capitoli all'interno del volume finale, e questo con il manga di Super è successo spesso. Toyotaro ha diverse volte migliorato delle tavole imperfette o ha aggiunto qualche dettaglio in più, e questo fa sicuramente piacere a tutti i collezionisti dell'opera.

Il recente capitolo 49 ha ricontestualizzato il personaggio di Ub, che pare disporre del Ki Divino, svelando dettagli importanti su Kid Bu.