Dragon Ball Super: rivelata la data di uscita del volume 12

Dopo la conclusione dell'anime di Dragon Ball Super avvenuta a inizio 2018, l'omonimo manga di Toyotaro ha proseguito per la sua strada mettendo in scena un arco narrativo originale che intrattiene i lettori da oltre un anno. Stiamo parlando dell'arco di Moro lo stregone, un nuovo avversario che mette a repentaglio la vita dell'intero universo.

Mentre in Italia da poco è arrivato il volume 10 targato Star Comics, in Giappone l'ultimo tankobon pubblicato di Dragon Ball Super è stato l'11. Contenente i capitoli dal 49 al 52, aveva visto Goku e Vegeta venire sconfitti e costretti a scappare da Moro, per immergersi in un nuovo allenamento che potesse permettere di sbloccare capacità tali da battere il nemico.

Ma è già in preparazione il prossimo tankobon di Dragon Ball Super. È stato infatti annunciato che Dragon Ball Super volume 12 arriverà in Giappone il 3 aprile 2020. Verosimilmente, conterrà i capitoli dal 53 al 56, ovvero tutti quelli pubblicati tra ottobre 2019 e gennaio 2020, e incentrati sull'inizio degli allenamenti dei due protagonisti di Dragon Ball Super più la battaglia che si è tenuta sulla Terra tra Gohan e l'Androide 73. In più, il capitolo 56 vede iniziare la battaglia finale con le forze di Moro che hanno definitivamente invaso la Terra.

Mancano pochi giorni al prosieguo di questa fase, con Dragon Ball Super capitolo 57 che farà la sua comparsa sul portale MangaPlus il 20 febbraio alle ore 16:00.