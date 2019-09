Dragon Ball Super ha rivelato la chiave verso l'Ultra Istinto?

L'ultima volta che è stata utilizzata la tecnica dell'Ultra Istinto da parte di Goku è stato durante il Torneo del Potere, nella battaglia contro Jiren. Lì il protagonista di Dragon Ball Super scatenò subito una potenza senza pari, capace di rivaleggiare contro quella del guerriero più forte dell'universo 11. Ma poi non è più riapparsa.

Moro lo Stregone ha messo a ferro e fuoco Neo Namek, con Goku praticamente inerme. Come è stato svelato alcuni capitoli fa di Dragon Ball Super, l'Ultra Istinto potrebbe essere la chiave che permetterà al saiyan di sconfiggere il mostro dalle sembianze caprine. Tuttavia, non è ancora in grado di raggiungerlo da solo e col proprio volere.

Proprio per questo l'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha dato inizio a una fase di allenamento del protagonista, portata avanti col misterioso Merus. Durante questa battaglia su un pianeta desolato, Merus ha fatto capire, per vari motivi, di non poter usare al massimo la sua forza. Perciò ha invitato Goku in un luogo che abbiamo già visto in passato in Dragon Ball Z e che fu fondamentale durante la saga di Cell e Majin Bu: la Stanza dello Spirito e del Tempo.

Merus qui può usare tutta la propria forza in modo tale da spingere Goku al limite. Come spiega il membro della Pattuglia Galattica a Goku, il Super Saiyan richiede l'utilizzo di emozioni forti come rabbia, gioia, dolore, mentre la tecnica che lui anela richiede l'esatto opposto. "L'Ultra Istinto si attiverà quando otterrai l'autocontrollo nonostante queste emozioni forti. Questo è l'Ultra Istinto".

Sarà qui che il saiyan cresciuto sulla Terra riuscirà a superare i propri confini e riutilizzare la tecnica dell'Ultra Istinto? Proprio riguardo la tecnica, non perdetevi il tatuaggio di Goku in Ultra Istinto di un fan.