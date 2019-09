Dragon Ball Super: rivelato il maestro di Goku sul pianeta Yardrat

Nell'ultimo capitolo della serie di Dragon Ball Super Vegeta arriva sul pianeta Yardrat per apprendere le tecniche del suo "rivale" Goku, e fa la conoscenza del misterioso maestro del protagonista. Scopriamo insieme i dettagli.

Nella serie di Dragon Ball Super abbiamo visto Goku sfoderare le sue nuove abilità, raggiunte dopo mesi e mesi di allenamento: le forme Super Sayan Blue e God e, nell’ultimo arco narrativo dell’anime, la tecnica dell’Ultra Istinto, usata nello scontro con Jiren. Sappiamo però che il Sayan è sempre stato attratto da altri stili di combattimento, per raggiungere e superare i suoi limiti, e questo lo ha portato anche a viaggi da una parte all’altra dell’universo.

Tra tutti i maestri di Son Goku, ce ne è sempre stato uno nascosto dietro un velo di mistero, e di recente, nel capitolo 52 è stato svelato, grazie all’arrivo di Vegeta sul pianeta Yardrat. Goku ha appreso la tecnica della Trasmissione Istantanea su questo pianeta, sotto la guida dell’anziano Pybara, che si è finalmente mostrato.

Arrivato sul pianeta il principe dei Sayan ha immediatamente chiesto di incontrare il maestro di Kakaroth, ed è qui che Pybara entra in scena, in tutta la sua..sorprendente simpatia. Leggendo si scopre la natura amorevole e gentile di questa creatura. Vegeta viene istruito sulle difficoltà di padroneggiare le tecniche di Yardrat, dato che utilizzano un’energia diversa dalle solite tecniche apparse finora nella serie. Nonostante non sia garantito il successo dell’allenamento, sappiamo che Vegeta ci proverà con tutte le sue forze e sarà motivato dal suo orgoglio, ferito dopo lo scontro con Moro.