Dragon Ball Super, i rumor sul web anime si susseguono: il progetto in produzione dal 2022

È ormai da diverso tempo che si parla dell'esistenza di due grossi progetti legati a Dragon Ball Super, un anime completamente originale e la seconda parte di Dragon Ball Super. Quello che TOEI Animation continua a mantenere è un segreto di pulcinella, il web anime di Dragon Ball Super esiste e lo confermano nuovi rumor.

Dopo l'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero TOEI Animation si sarebbe rimessa al lavoro sull'anime di Dragon Ball Super, che proseguirà rilanciando la serie dal Torneo del Potere, ma non solo. Leak ricorrenti parlano di un progetto misterioso in uscita sul web, e non sulle emittenti televisive, di cui però non si è mai parlato ufficialmente.

Ancora una volta, gli addetti ai lavori tornano a parlare del web anime di Dragon Ball Super, un progetto tanto misterioso quanto affascinante. Questa serie animata andrebbe a riproporre il format di uscita di Super Dragon Ball Heroes, ossia la pubblicazione in streaming e una storia originale e non canonica.

Qualche giorno fa è arrivata la notizia del rinvio del web anime di Dragon Ball Super al 2024, ma l'esistenza del progetto non è assolutamente in dubbio. Come confermato dall'utente @Spanku_u il web anime di Dragon Ball Super esiste, nonostante il silenzio assordante di TOEI. A rincarare la dose ci pensa @oecuf0, secondo cui il progetto è in lavorazione sin dal 2022. Purtroppo, però, nessuno dei due insider può aggiungere altro, poiché probabilmente costretti a mantenere il riserbo a causa dei rigidi DMCA.