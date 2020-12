Dragon Ball Super: quale sarà il ruolo dell'androide 73 nel nuovo arco narrativo?

La conclusione della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ha posto le basi per il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, dove apparirà un nuovo antagonista, Granola. Dalle informazioni diffuse finora, sappiamo però che tornerà anche un androide in particolare, ovvero 73, presentato inizialmente come uno dei sottoposti di Molo.

Durante la sua evasione infatti, Molo aveva liberato moltissimi altri prigionieri, tra cui appunto N°73, che decise di seguire i piani dello stregone. Caratterizzato da un'abilità impressionante, quella di poter rubare letteralmente le tecniche altrui semplicemente toccando la nuca, e di utilizzarle per un tempo limitato, 73 era apparso inizialmente come un nemico degno di questo nome, ma successivamente è stato ucciso dallo stesso Molo.

Per questo la community è rimasta sorpresa di fronte all'annuncio del ritorno dell'androide, confermato da alcuni dettagli rivealti di recente. Nel breve trailer per presentare il prossimo arco narrativo, si vede uno degli uomini di Saganbo chiedere a Jaco se i pattugliatori si sono accertati della morte di 73. Il gruppo non ha controllato, ne cercato i resti dell'androide, cosa che potrebbe rivelarsi un grande errore.

In un immenso cratere vediamo successivamente la testa decapitata di 73, che sembra essere ancora in funzione. È quindi certo che il villain sia sopravvissuto all'attacco di Molo, e indubbiamente ricoprirà un ruolo rilevante durante l'arco narrativo del Sopravvissuto Granola, considerando soprattutto i poteri che potrebbe aver assorbito in precedenza.

Ricordiamo che gli appassionati sono entusiasti della nuova saga, e vi lasciamo agli errori più grandi commessi nell'arco di Molo.