Dragon Ball Super: quale sarà il ruolo di Beerus nell'epilogo del manga?

Se Dragon Ball Super 102 ha delineato le relazioni inter-familiari su cui si modelleranno gli intrecci della prossima saga, ancora non è chiaro quale sarà l'avversario da neutralizzare. E seppur un personaggio come Beerus stia ancora dalla parte dei saiyan, è pur vero che molti continuano ad interrogarsi sul ruolo che si ritaglierà nell'epilogo del manga.

Sin dal momento in cui è stato introdotto nella mitologia dell'universo creato da Akira Toriyama, il Dio della Distruzione ha assunto delle funzioni decisamente singolari. La sua presenza nel primo tra i film canonici di Dragon Ball, ovvero La battaglia degli Dei (2013) ha portato da un lato il franchise a sposare definitivamente i linguaggi transmediali (cioè di continuità narrativa tra opere di natura mediale differente) abbandonando le logiche della sovrapposizione discontinua (e quindi cross-mediali) tra le storie; e dall'altro ha introdotto nell'immaginario dei saiyan i poteri di derivazione divina, su cui poi il manga avrebbe di lì fondato la propria autonomia rispetto agli intrecci dell'opera capostipite

E per quanto l'essere divino sia l'ennesima dimostrazione di quella consuetudine narrativa che vede ogni villain di Dragon Ball trasformarsi in eroe, bisogna al tempo stesso considerare la natura (caratteriale e professionale) del personaggio, e le possibili conseguenze che l'esercizio della sua professione di “distruttore di mondi” potrebbero esercitare sul prosieguo della storia, e in particolare sul rapporto che lo lega a Goku e Vegeta. Ora come ora è improbabile – se non addirittura impossibile – che il Dio della Distruzione funga da ostacolo per i percorsi dei due saiyan: del resto, il racconto è lontano dalla sua conclusione, e i protagonisti (a cui aggiungiamo anche Gohan) sono ancora impegnati nel loro processo di perfezionamento delle rispettive abilità, con Beerus e Whis che continuano a svolgere il loro compito di mentori.

Sappiamo però che il ruolo di Beerus, alla fine dei conti, è quello del Dio della Distruzione. E se addirittura nella saga di Granolah Toyotaro e Toriyama hanno rivelato che il “responsabile” dietro la distruzione del pianeta Vegeta è stato proprio l'essere divino – malgrado l'esecutore fisico del genocidio sia comunque Freezer – non è impossibile pensare che nel futuro dell'opera Beerus possa essere “costretto” a mettere in pericolo l'incolumità della Terra. In quel caso è chiaro che Goku e Vegeta non potranno che individuare nel personaggio una figura antagonistica, che merita di essere neutralizzata in nome della salvezza dei loro affetti più cari.

Ma il ruolo di Beerus potrebbe essere anche un altro: dal momento che i due saiyan, impegnati a sviluppare l'Ultra Istinto (una tecnica degli Angeli) e l'Ultra Ego (connaturato ai poteri del Dio della Distruzione) potrebbero raggiungere un potenziale egualitario a quello dei loro mentori divini, ecco allora nell'eventualità in cui Goku e Vegeta diventeranno in Dragon Ball Super le nuove divinità dell'Universo 7, Beerus potrebbe anche avallare la successione dei guerrieri, presentandosi non come “oppositore” del percorso evolutivo degli eroi, ma nelle vesti di nume tutelare dei protagonisti. Un'ipotesi che appare decisamente più organica e coerente rispetto a quella che lo vede quale il villain finale del manga: soprattutto se consideriamo l'attaccamento sincero che prova nei confronti degli eroi e di tutti i terrestri.