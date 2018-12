Dragon Ball Super: un ruolo diverso per Vegeta nel Torneo della Potenza

Seppur la sua sorte sia stata pressoché identica tra manga e anime, il ruolo che Vegeta ha avuto durante il Torneo della Potenza nell'opera cartacea di Dragon Ball Super è stato diverso rispetto alla serie TV. Analizziamo insieme il perché.

Nella serie televisiva di Dragon Ball Super, infatti, abbiamo visto come l'incontro che ha impegnato maggiormente il principe dei saiyan sia stato il duello con Toppo, il Pride Trooper nonché candidato a dio della distruzione dell'Universo 11. Nell'anime Vegeta utilizza il Super Saiyan God Evolution, una sua personale evoluzione del Blue, così come utilizza l'ultima risorsa di energia rimastagli per contribuire alla sconfitta di Toppo.

Infine, nel tentativo di indebolire Jiren, Vegeta viene sì eliminato, ma prima di sprofondare nell'abisso che lo teletrasporterà sugli spalti deciderà di donare il suo ultimo quantitativo di aura al rivale, Son Goku, per permettergli di sconfiggere il suo potente nemico. Il suo ultimo gesto, dunque, è un simbolo di fiducia e speranza verso Kakaroth.

Nel manga tutto ciò non avviene: non soltanto non viene dato particolare risalto al duello contro Toppo - che, insieme a Dyspo, finisce fuori da ring per via di una trappola di Freezer - ma Vegeta non dona la sua energia a Goku quando viene scagliato fuori dal ring da Jiren. Il "riscatto" per il principe dei saiyan avviene nel momento in cui si rende protagonista, insieme a Kakaroth, di un epico team-up che mette il Grigio alle strette e che, se vogliamo, ha spianato la strada alla vittoria dell'Universo 7.

Se, da un lato, dunque, il personaggio di Vegeta viene esaltato da Toyotaro nel momento in cui propone egli stesso a Goku di fare squadra - mettendo da parte il suo orgoglio, come accaduto anche in Dragon Ball Z - nel manga non compie quel gesto altruistico che avviene invece nell'anime.

Voi quale delle due caratterizzazioni preferite? Il Vegeta che accetta il gioco di squadra o quello che si sacrifica?