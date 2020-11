Dragon Ball Super e il ruolo di Goku e Vegeta: dopo trent'anni è cambiato qualcosa?

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha segnato la fine della Saga di Molo, decisamente più sorprendente di quanto molti fan avrebbero potuto immaginare. La battaglia finale ha costretto Goku e Vegeta a tentare il tutto per tutto ma, in conclusione, è difficile non notare la presenza di una costante che lega questa Saga alla maggior parte delle precedenti.

La battaglia finale è stata vinta da Goku, che con questo scontro, ha sconfitto ogni singolo antagonista principale introdotto negli ultimi trentuno anni ad eccezione di Raditz e Zamasu, eliminati rispettivamente da Piccolo e Zeno dopo gli sforzi del protagonista. Parlando di antagonisti secondari invece, Goku conta comunque il maggior numero di eliminazioni, seguito da Vegeta e Gohan.

Nonostante il passaggio del testimone a Toyotaro, che seppur dovendo seguire le indicazioni di Toriyama ha rivelato di avere una buona libertà d'azione, la costante di Goku come unico e solo risolutore permane anche nei nuovi archi narrativi, nonostante la grande crescita di alcuni personaggi come lo stesso Vegeta, che anche in questo caso è stato lasciato tristemente in disparte.

Akira Toriyama ha già dichiarato più volte di non amare Vegeta, ma quest'ultimo arco narrativo suona come un vero e proprio smacco al principe dei Saiyan, specie considerando quanto sembrasse importante la parte di storia dedicata al suo allenamento su Yardrat e all'ottenimento della tecnica della Fissione Spirituale Forzata.

Goku è stato, è e sarà l'unico vero eroe di Dragon Ball, e a questo punto sembra difficile immaginare che nei prossimi archi narrativi la situazione possa variare. Nelle ultime pagine del capitolo 66 di Dragon Ball Super è anche stato anticipato un possibile ruolo di rilievo per Uub, ma anche in questo caso bisognerà vedere come Toriyama e Toyotaro decideranno di gestire il personaggio.

E voi cosa ne pensate? Speravate anche voi in un ruolo più importante per Vegeta? O siete soddisfatti del finale? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante.