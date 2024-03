Dragon Ball Super: quale futuro attende Pan nel prosieguo del manga?

Se guardiamo all'universo di Dragon Ball, e al palco di personaggi che lo popola, poche figure si caricano di una valenza così singolare come Pan. La figlia di Gohan è entrata nell'immaginario collettivo grazie ad una serie “collaterale” come GT, malgrado fosse già presente nel canone dell'opera. Un fattore a cui Super dovrà prestare attenzione, se vorrà rivoluzionare il personaggio.

Data la sua singolarità, ogni discorso relativo al personaggio deve, in un modo o nell'altro, ramificarsi a partire dalle soluzioni di cui è stata oggetto la piccola saiyan nella serie che ne ha fondato i canoni caratteriali. In questo senso, come abbiamo già visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa il manga di Dragon Ball Super può imparare da GT, l'opera di Toyotaro avrebbe la possibilità di estendere le conoscenze che abbiamo del personaggio di Pan, a partire proprio da una revisione - e magari anche da un'estensione/miglioramento – delle traiettorie messe in campo dalla serie del '97, soprattutto in assenza del contributo e della guida di Toriyama.

Del resto, per quanto Dragon Ball GT sia un prodotto estremamente controverso agli occhi degli spettatori, la serie Toei può comunque fungere come traccia illuminante per i percorsi futuri del franchise, soprattutto per la sua capacità di revisionare alcuni elementi caduti fin troppo a lungo nell'oblio del dimenticatoio.

A ben pensarci, nessun racconto nel panorama animato (e forse anche cartaceo) di Dragon Ball ha ragionato, come l'epilogo di GT, sugli effetti dietro l'utilizzo sistematico delle Sfere del Drago, portando a rivoluzionare un elemento, che seppur abbia rappresentato il cardine iconografico di tutto l'universo creato dal mangaka, è stato a lungo depotenziato della sua natura mitologica. Da questo punto di vista, come abbiamo già visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa Dragon Ball Daima può apprendere dagli errori di GT, anche una serie come Super potrebbe partire dalle riflessioni (senza precedenti) su cui il racconto extra-canonico ha concluso la sua traiettoria, per legarsi poi idealmente agli esiti di Z. Un approccio che potrebbe riguardare anche la delineazione del percorso di Pan.

La piccola saiyan, d'altronde, ha iniziato progressivamente a ritagliarsi uno spazio maggiore nel manga di Super. Non è un caso, infatti, che nel corso dell'arco di Super Hero i due mangaka abbiano focalizzato l'attenzione sull'addestramento della figlia di Gohan, capace sin dall'infanzia di esercitare un controllo impressionante sul Ki e sulle sue abilità combattive. Tanto che uno degli elementi che hanno consentito al manga di Dragon Ball Super di elevare la saga di Super Hero lo abbiamo rintracciato anche nel focus su Pan, la quale arriva addirittura a volare verso la fine dell'arco narrativo, in un'immagine altamente simbolica per quanto concerne la sua traiettoria di crescita.

Ecco, allora, che il percorso di maturazione di Pan, per adesso ancora in fase embrionale, potrà conoscere una nuova tappa proprio nella saga che si sta ora delineando, concentrata, come abbiamo visto nelle prime immagini spoiler di Dragon Ball Super 103, sulle relazioni intrafamiliari tra i saiyan. E nel caso in cui sarà Gohan a prevalere nello scontro con Goku, e a farsi quindi carico della responsabilità di tutelare i destini collettivi dei terrestri, ecco che la figlia potrà assumere rilievo proprio in relazione alla traiettoria narrativa del padre. Un dualismo, questo, che se confermato, potrebbe restituire alla giovanissima saiyan un ruolo inedito, mettendo – chissà – in moto un percorso che la porti ad evolversi, sia come guerriero che come personaggio.

