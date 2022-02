Dragon Ball Super, ecco l'ultimo sacrificio di Vegeta per Goku

In Dragon Ball Super, Vegeta ha intrapreso un viaggio unico dopo gli eventi dell'arco "Galactic Patrol Prisoner". Ha intrapreso un percorso molto diverso da Goku in termini di raggiungimento di nuove forze. Questo lo ha portato a imparare il Controllo dello Spirito e ad attingere al potere della distruzione grazie al nuovo allenamento con Beerus.

Attraverso questo nuovo percorso, Vegeta ha iniziato ad avere uno sguardo molto diverso su se stesso in generale e sembra valutare le vittorie in battaglia molto meno di prima. Gli archi precedenti della serie hanno visto Vegeta farsi da parte per aiutare Goku a ottenere la vittoria, e questo è il caso del nuovo capitolo.

Mentre aveva già sacrificato l'ultimo fagiolo Senzu per permettere a Granolah un ultimo tentativo di vendetta nella battaglia contro Gas, l'ultimo capitolo della serie mette tutto sulle spalle di Goku ancora una volta quando la battaglia prende una svolta. È qui che Vegeta fa un altro grande sacrificio e dà a Goku le ultime sue energie per la battaglia a venire.

Il capitolo 81 di Dragon Ball Super vede Granolah fallire nel suo secondo tentativo di affrontare Gas. L'Heeter risvegliato è diventato troppo forte per lui da gestire, e Goku e Vegeta sono stati costretti a guardare mentre il Cerealiano faceva fatica a tenere il passo dell'Heeter.

Quando sembrava che Granolah fosse definitivamente arrivato al limite, Vegeta passa l'ultima parte della sua energia a Goku. Il corpo di Vegeta è stato troppo danneggiato non solo dall'uso del suo Ultra Ego prima (che lo ha visto subire danni per diventare più forte), ma dalla raffica di colpi furiosi di Gas del capitolo precedente.

Dando a Goku il suo pieno supporto, sapendo che quest'ultimo è l'unico rimasto abbastanza in forma per combattere, Vegeta passa ancora una volta il testimone a Goku. È molto probabile che questa sarà la fase finale della battaglia, dato che Goku e gli altri hanno esaurito ogni altra opzione, ma ora si tratta solo di vedere cosa farà Goku per affrontare Gas nel prossimo capitolo di Dragon Ball Super.

Cosa ne pensate di Vegeta che passa le sue ultime energie a Goku ancora una volta? Cosa sperate di vedere da Goku nella lotta che continua nel prossimo capitolo? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super su MANGA Plus.