Dragon Ball Super: la nuova saga è una buona idea?

Anche questo mese Dragon Ball Super non tornerà con un nuovo capitolo, tuttavia la rivista V-Jump, la stessa su cui il manga è serializzato, ha promesso grosse novità per il prossimo arco narrativo ufficiale. Purtroppo, però, i lettori dovranno aspettare per conoscere il proseguo della storia.

Dragon Ball Super torna a dicembre con una saga inedita e con protagonisti Goten e Trunks. Un ritorno dunque piuttosto curioso dal momento che gli appassionati si aspettavano la prosecuzione della trama principale ma che sembra celare qualcosa di più. Ricordiamo, infatti, che a dicembre uscirà anche l'edizione home video di DB Super: Super Hero, motivo per cui l'arco narrativo potrebbe essere un pretesto da parte di Shueisha per sponsorizzare i blu-ray e l'eventuale nuovo web anime.

La saga in questione, che probabilmente non sarà lunga quanto quella di Granolah, è collegata all'ultimo film di TOEI Animation e di conseguenza potrebbe addirittura inserire concretamente all'interno del manga le nuove forme di Piccolo e Gohan. Inoltre, anche se il manga è stato in pausa per due mesi, proporre un'inedita avventura con Trunks e Goten potrebbe risultare un'ottima idea per dare un po' d'aria fresca al franchise.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo arco, siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.