Dragon Ball Super: la saga di Goten e Trunks è stata davvero utile?

Dragon Ball Super ha deciso di prendersi una pausa dalle solite avventure di Goku e Vegeta, i due protagonisti che da anni stanno monopolizzando anime e manga. I due saiyan hanno temporaneamente ceduto il passo alle avventure terrestri, con altri protagonisti alle prese con problemi di tutti i giorni e quindi minori.

Mentre Goku affina l'Ultra Istinto e Vegeta l'Ultra Ego, sulla Terra ci sono stati i due giovani Goten e Trunks che, mentre portavano avanti la loro vita da liceali, si ritagliavano anche uno spazio per fare gli eroi. Lo scopo di questo frangente di Dragon Ball Super era realizzare una cornice agli eventi del film che è stato proiettato nei cinema giapponesi nel 2022, Dragon Ball Super: Super Hero. Toyotaro ha così raccontato alcuni eventi in un prequel durato appena tre capitoli, con i due giovani saiyan come protagonisti.

Ma ha davvero avuto senso questo prequel di Dragon Ball Super: Super Hero nel manga? A conti fatti, gli eventi non sono di grande spessore e c'è ben poco che ha impressionato. Oltre a introdurre un po' delle atmosfere scolastiche che mancavano dai tempi di Gohan adolescente, questo prequel ha avuto il merito di mettere in risalto le vite di Goten e Trunks, i loro obiettivi e i loro poteri. Questo infatti è soltanto un primo passo necessario per riportarli in maniera centrale nel manga in futuro.

Anche se per poco, i due hanno avuto la possibilità di mostrarsi cresciuti e con abilità potenziate, quindi saranno due guerrieri che potranno affiancare gli imbattibili genitori in altre battaglie future di Dragon Ball Super. Ora però bisogna vedere come se la caveranno Piccolo e Gohan nella prossima saga, stavolta adattamento diretto di Super Hero.