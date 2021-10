Dragon Ball Super: la saga di Granolah sta per finire? Quanto potrebbe mancare

Dragon Ball Super ha iniziato nel 2020 una saga completamente inedita. Archiviato quello di Molo, con lo stregone eliminato definitivamente, Goku e Vegeta hanno intrapreso un nuovo allenamento e sono stati coinvolti in una nuova sfida con Granolah, uno dei sopravvissuti del pianeta Cereal.

La battaglia è stata dura, con Goku Ultra Istinto che non è stato in grado di affrontare il cereleano. Neanche Vegeta con il nuovo Ultra Ego è riuscito a metterlo KO, seppur sia riuscito a metterlo alle strette. La rabbia di Granolah però è stata placata dall'intervento di Monaito, che ha raccontato un episodio passato dell'universo di Dragon Ball Super con Bardack al suo centro. Con la conclusione di questa faida, sembra mancare molto poco per il finale di saga. Intanto gli Heeter si stanno dirigendo verso la seconda sfera del drago del pianeta Cereal.

Quanto durerà ancora la saga di Granolah in Dragon Ball Super? Tenendo conto degli eventi del capitolo 77, c'è molto poco su cui discutere: il cereleano potrebbe temporaneamente lasciar perdere la sua vendetta contro i saiyan, mentre gli Heeter arriveranno al loro obiettivo. Allo stato attuale, la famiglia di nobili galattici non avrebbe le forze per contrastare Goku e Vegeta, neanche con i due malconci. Se i saiyan intervenissero prima che gli Heeter arrivino al loro scopo finale, vedremmo la conclusione della saga di Granolah nel giro di 3 o 4 capitoli.

C'è però la possibilità che gli Heeter riescano a esprimere il loro desiderio al drago, ottenendo poteri illimitati. A quel punto ci sarebbe un pattern simile a quello della saga di Molo, con la famiglia che incentiverebbe in un secondo round con Goku e Vegeta, affiancati poi da Granolah. Il canovaccio sarebbe ripetitivo ma servirebbe ad allungare la saga in modo indefinito, anche di 10 o 12 capitoli.

Di conseguenza, se gli Heeter porteranno a termine il loro piano, la saga potrebbe durare complessivamente 21-22 capitoli, quindi sarebbe necessario quantomeno un altro anno. Alternativamente, verremmo proiettati nella prossima saga di Dragon Ball Super nei primi mesi del 2022.