Dragon Ball Super: la saga di Granolah in versione anime in due trailer PV

Dragon Ball Super ha da poco festeggiato l’uscita del capitolo 82 e con l’imminente pubblicazione del 18° volumetto sono arrivate due clip celebrative. V-Jump regala agli spettatori questi ultimi capitoli della Saga di Granolah il Sopravvissuto in versione anime!

Mentre in Italia siamo in attesa del sedicesimo volume, che debutterà il 20 aprile con Edizioni Star Comics, i lettori giapponesi sono pronti al tankobon numero 18. In uscita il 4 aprile, coprirà i capitoli del manga che vanno dal 77 all’80. In questo albo, vi è dunque la parte in cui viene raccontata la storia di Bardack e la battaglia contro Gas.

Nella parte posteriore della cover di Dragon Ball Super Vol. 18 è presente un illustrazione di Vegeta Ultra Ego a colori. Per omaggiarne la pubblicazione, è stato rilasciato un brevissimo teaser in cui vediamo l’incontro tra Bardack e il piccolo Granolah, oltre che l’impressionante somiglianza con Goku.

La rivista mensile di casa Shueisha, su cui l’opera è serializzata, ha pubblicato poi una clip promo del capitolo 82. Il filmato, che ripropone le tavole di Toyotaro in stile anime, si sofferma sul dono di Monaito. Il Namecciano nascondeva lo scouter di Bardack, che è ora nelle mani di suo figlio. Grazie a questo evento, Goku ha recuperato la memoria in Dragon Ball Super.