Dragon Ball Super, questa saga avrebbe meritato un adattamento prima di Daima!

Di tutte le saghe e gli archi narrativi presenti in Dragon Ball Super la saga dei prigionieri della pattuglia galattica viene riconosciuta ancora come una delle migliori. Per questo molti appassionati dell’opera speravano in un prosieguo dell’anime, anziché ricevere l’annuncio della discussa Dragon Ball Daima, in arrivo nell'autunno del 2024.

Ma per quale motivo la community chiede a gran voce un adattamento animato di questa saga? Scopriamolo. Ambientata subito dopo la conclusione del Torneo del Potere, la saga dei prigionieri della pattuglia galattica inizia nel capitolo 42 del manga per concludersi nel capitolo 67. Nel corso di queste pagine Goku e Vegeta fanno la conoscenza di personaggi straordinariamente potenti e affascinanti, scoprendo molto di più sull’universo che abitano.

Nel corso della saga sono molti, infatti, i personaggi inediti e importanti che vengono introdotti: a partire da Merus, membro d’élite della pattuglia galattica, il quale si rivelerà essere un Angelo e aiuterà Goku a padroneggiare l’Ultra Istinto, per passare poi a figure secondarie e marginali, ma comunque interessanti, come l’androide 73, e arrivare a Molo. Questo stregone millenario dall’aspetto caprino si rivela molto presto un villain sfaccettato, complesso, dotato di grandi poteri e ben costruito al pari del ritmo narrativo con cui si svolgono e vengono presentati gli eventi.

Oltre ad un cospicuo numero di personaggi ben caratterizzati e affascinanti, la saga si differenzia dalle altre per l’attenzione posta dagli autori nel realizzare un buon world-building. Aggiungendo dettagli sulla Pattuglia Galattica, infatti, Toriyama e Toyotaro hanno dato spessore anche alla storia one-shot dedicata a Jaco, uscita nel 2013, due anni prima dell’inizio di Dragon Ball Super. Inoltre, i due mangaka hanno saputo approfondire anche il passato dell’istituzione descrivendo la storia di Molo, una delle creature più pericolose della storia dell’universo.

Nel corso dei capitoli rivediamo New Namek, le sfere del drago del pianeta, e persino, per un istante, Freezer sulla sua nave mentre decide di non immischiarsi negli affari di Molo. Sono piccoli riferimenti che aiutano a costruire un senso di coesione e consistenza col resto del mondo ideato negli ormai quasi 40 anni di Dragon Ball. Ciò deriva da una cura nella scrittura superiore alle altre saghe di Dragon Ball Super, che è riuscita a catturare e colpire i lettori.

Inoltre, uno dei desideri principali della community è vedere animati alcuni degli scontri presenti nella saga, soprattutto l’ultimo tra Goku e Molo, quando il villain si fonde con l’intero pianeta per contenere i poteri angelici di Merus, e il protagonista è costretto ad attingere ad una tecnica inedita per contrastarlo. Prima di salutarci, vi lasciamo al nostro speciale dedicato ai pro e ai contro della saga di Molo.