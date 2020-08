Dragon Ball Super: la saga di Molo diventa un anime in un fan-poster

Nell'ultimo periodo si è finalmente tornati a parlare di Dragon Ball Super 2, l'attesissimo seguito dell'anime che ha riportato in auge le avventure di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo. Nonostante ciò, nessuna informazione ufficiale sembra chiarire il destino del franchise nel prossimo futuro.

Attualmente, il manga sta oltrepassando una delle migliori saghe presentate finora, il tutto grazie alla presenza di un villain straordinariamente malvagio e privo di scrupoli. L'arco narrativo dedito al Prigioniero della Pattuglia Galattica ha un sentore vagamente simile alla saga di Freezer, in quanto diversi avvenimenti stanno procedendo in modo analogo. Basti pensare, infatti, al recente capitolo 63 di DB Super che ha riproposto lo stesso motivetto, seppur con le opportune modifiche del caso, che hanno portato Goku a raggiungere lo stadio di Super Saiyan.

Ad ogni modo, i fan non vedono l'ora di poter ammirare l'ultima saga del manga in chiave televisiva, al punto tale da iniziare a immaginare il risultato in illustrazioni originali. L'ultima delle quali, curata da un certo Leon Ellis Jr, propone una probabile locandina promozionale dell'anime con tanto di presenza dei personaggi chiave dell'arco narrativo.

Prima di salutarvi, vi rimandiamo alle ultime novità su Dragon Ball Super 2 che suggeriscono una possibile data di debutto per la seconda stagione dell'anime. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.