Dragon Ball Super: la Saga di Molo diventa un anime in un fan-poster con lo stile di DBZ

Il futuro dell'anime di Dragon Ball Super è ancora un mistero e, con tutta probabilità, non vedremo l'attesissimo seguito prima del 2021. Nonostante questo alone di incertezza in merito al sequel, i fan continuano a immaginare la seconda stagione in straordinarie illustrazioni, l'ultima delle quali a dir poco splendida.

L'ultima novità su Dragon Ball Super 2 risale ai primi di maggio, quando TOEI Animation ha ufficialmente rinnovato i domini del franchise per i prossimi due anni, evento che da sempre è stato accompagnato da un progetto televisivo. Ad ogni modo, vi rimandiamo alla notizia dedicata per tutte le informazioni del caso.

Recentemente, un utente, un certo Salvamakoto, ha immaginato l'attuale Saga del Prigioniero Galattico -o l'arco narrativo di Molo- in chiave animata, attraverso un poster fan-made. Il tutto, inoltre, è accompagnato dallo stile iconico di Dragon Ball Z. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae i protagonisti della saga con il tratto iconico degli anni '90. I fan hanno apprezzato particolarmente la rappresentazione artistica, in quanto non sono in pochi gli appassionati del capolavoro di Akira Toriyama contrari all'attuale character design della produzione animata messa in campo da TOEI per DB Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile poster, vi piace?