Dragon Ball Super: la saga di Molo è l'arco narrativo più lungo finora

Il manga di Dragon Ball Super si è ormai eccessivamente allontanato dalla saga del Torneo del Potere, l'ultimo arco narrativo ad essere animato, e attualmente si sta preparando a introdurre la prossima porzione di storia che sarà annunciata presumibilmente al Jump Festa 2021. Ad ogni modo, la saga di Molo è stata tirata per le lunghe?

Nonostante la community sia in parte spezzata, alla fine i fan hanno tutto sommato apprezzato la conclusione dell'attuale arco narrativo, soprattutto se rapportata alla controversa fine di Zamasu. Tra citazioni, omaggi e persino con il ritorno di un personaggio il cui ruolo è stato cruciale per debellare la figura di Molo, la prossima saga avrà l'arduo compito di essere al di sopra delle aspettative e introdurre una serie di personaggi in grado di competere con i poteri di Goku Ultra Istinto Perfetto.

Ad ogni modo, ciò che sta per arrivare dovrà sfidare l'ultimo arco narrativo che, a conti fatti, è il più lungo di Dragon Ball Super. Molo, infatti, è stato l'antagonista principale della storia per ben 25 capitoli, circa 6 volumi in formato cartaceo, quasi la metà dell'intero seguito di DBZ finora se considerate che, ad oggi, Super conta "soltanto" 14 tankobon.

Non ci resta dunque che attendere il prossimo mese per conoscere le prime informazioni sulla nuova saga che avrà l'arduo compito di superare in termini di epicità l'ultima avventura di Goku e Vegeta. Secondo voi, invece, quanto sarà lunga la prossima parte della storia? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.