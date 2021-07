Dragon Ball Super: la saga di Molo riassunta in un'illustrazione in stile Dragon Ball Z

La saga del Sopravvissuto Granolah di Dragon Ball Super si è inizialmente presentata come un seguito diretto dell'arco narrativo dedicato al potente e millenario Stregone Molo. Per onorare uno dei villain più apprezzati della serie di Toriyama e Toyotaro, un appassionato ha realizzato un fantastico disegno in perfetto stile Dragon Ball Z.

Spesso paragonato a Cell, sia per alcuni dettagli di design, che soprattutto per le sue capacità, lo stregone Molo si è in effetti rivelato una delle più grandi minacce per la Terra, ed è stato più volte omaggiato da illustrazioni e disegni che lo ritraevano con il tratto indistinguibile della serie Z. L'artista salvamakoto ha invece pensato di realizzare un vero e proprio poster riassuntivo dell'intera saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, rispettando i tratti, le caratteristiche, e gli stilemi dell'anime di Dragon Ball Z.

Come potete vedere nel post in fondo alla pagina, condiviso da merctaofan su Reddit, il disegno in questione ritrae Molo sullo sfondo, prima della trasformazione dovuta all'assorbimento di OG-73I, Vegeta con gli abiti distintivi del pianeta Yardrat, dove si è recato per allenarsi e dove ha appreso la tecnica della Fissione Spirituale Forzata. Infine, sulla parte sinistra appare un piccolo Goku, con la classica tuta arancione e il simbolo della Pattuglia Galattica.

Per concludere ricordiamo che nel capitolo 74 Vegeta ha adottato una strategia a dir poco folle, per affrontare Granolah, e vi lasciamo scoprire chi è il più forte attualmente tra Goku e il Principe dei Saiyan.