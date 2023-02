Dragon Ball Super: la saga prequel è già finita? Cosa emerge dai primi spoiler

Dopo mesi di pausa, che hanno fatto dimenticare la conclusione della saga di Granolah dove Goku e Vegeta vennero sconfitti da Black Freezer, Dragon Ball Super è tornato, ma accantonando i due storici protagonisti per dare spazio ad altri personaggi, in particolar modo ai due giovani Goten e Trunks che sono cresciuti rispetto a prima.

Ora adolescenti, Goten e Trunks sono diventati i protagonisti di una saga prequel del film Dragon Ball Super: Super Hero, con Toyotaro che si è posto l'obiettivo insieme a Toriyama di dare più lustro a queste figure che erano state messe in disparte dallo strapotere di Goku e Vegeta. Ma con i due genitori da parte, per i due ragazzi è stato molto più semplice emergere e mettersi alla prova.

Con l'arrivo degli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 90, però, i due tornano a combattere. Sembra però che questa sarà la loro ultima fase, come emerge da alcuni leaker che hanno già potuto mettere le mani sul capitolo definitivo del manga. Come rivelato da DBS Hype su Twitter, con il capitolo 90 si concluderà la saga prequel di Dragon Ball Super: Super Hero. Non ci sarà una conclusione netta per questa fase, però, dato che dal capitolo 91 inizierà l'adattamento del film vero e proprio, quindi con Goten e Trunks che verranno messi in disparte per favorire l'avanzata di Gohan e Piccolo, i due protagonisti del film.

La preview recita: "L'armata del Red Ribbon finalmente si muove! Piccolo riuscirà a fermare le loro ambizioni?", facendo capire il netto cambio di passo e di obiettivi in gioco. Gohan e Piccolo saranno in copertina per questa nuova saga di Dragon Ball Super nel prossimo numero, in uscita a marzo.