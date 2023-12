Dragon Ball Super, la Saga di Super Hero non è finita?

Il manga di Dragon Ball Super ha recentemente raggiunto il capitolo 100, che ha terminato di adattare e ampliare il materiale cinematografico di riferimento, ovvero il film "Dragon Ball Super: Super Hero". Ma il futuro della serie è ancora avvolto nel mistero. Attenzione, seguono spoiler sugli eventi recenti del manga di Dragon Ball Super.

L'ultimo capitolo rilasciato ha visto Gohan "Beast" e Piccolo "Orange" sconfiggere Cell Max al termine di un'estenuante battaglia. Dopo l'ennesima sconfitta del Fiocco Rosso, sia Toyotaro che Akira Toriyama, l'ideatore di Dragon Ball, hanno taciuto sugli sviluppi futuri del manga. In passato, i lettori dell'opera cartacea hanno assistito al lavoro da vigilanti di Goten e Trunks che, ispirati dal "Great Saiyaman" di Gohan, hanno affrontato gli androidi del Dr. Hedo, prima che questi si unisse all'esercito del Fiocco Rosso.

In una nuova traduzione, che potrebbe aver dato indizi sul futuro della narrazione di Super, si fa riferimento al fatto che la battaglia per gli eroi non sia affatto terminata. Questa scelta di parole lascia spazio potenzialmente ad un'idea: e se il manga continuasse a seguire le avventure supereroistiche di Goten e Trunks? D'altronde, il livello di potenza di Gotenks è incrementato parecchio nel corso degli anni di esperienza.

Alcuni fan, invece, si aspettano un ritorno in scena di Black Freezer, che è comparso nella sua nuova forma nell'ultimo capitolo dell'arco narrativo dedicato a Granolah. Cosa ne pensate di queste riflessioni? Dragon Ball Super darà ancora importanza a Goten e Trunks? Gohan "Beast" avrà peso nel futuro del manga o ci si concentrerà, come sempre, su Goku e Vegeta? Fatecelo sapere nei commenti.