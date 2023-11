Dragon Ball Super, la fine della Saga Super Hero è vicina: nel 2024 un nuovo arco!

Nel dicembre del 2022, con il capitolo 88 di Dragon Ball Super, Toyotaro ha dato il via all'adattamento della Saga di Super Hero nel suo manga. Arco narrativo prezioso ai fini della trama così da dare a Gohan e Piccolo dei poderosi power-up, questa storia sta per giungere al termine.

Con gli spoiler di Dragon Ball Super 99 che si susseguono sul web appare ormai chiaro che l'arco di Super Hero stia per giungere al termine. La battaglia di gruppo contro Cell Max è agli sgoccioli e Gohan è pronto a sfoderare una nuova trasformazione che andrà ad archiviare la minaccia che si è venuta a creare a causa del Red Ribbon.

La Saga di Super Hero di Dragon Ball Super si chiuderà con il capitolo 100 del manga, in uscita a dicembre 2023. Essenzialmente con la prossima uscita assisteremo alla fine della sfida e ai pochi altri momenti post-combattimento. Probabilmente, dunque, il capitolo 100 di Dragon Ball Super getterà le basi per il nuovo arco narrativo. Ma che cosa ci sarà dopo Dragon Ball Super: Super Hero?

Il nuovo arco di narrativo di Dragon Ball Super farà il suo debutto nel 2024, ma non sappiamo ancora se già nel mese di gennaio oppure dopo una piccola pausa per far rifiatare l'autore. Ciò che accadrà lo scopriremo già nel capitolo 100 del manga, ma la speranza dei fan è che la storia vada a ricollegarsi con il finale della Saga di Granolah. Il momento epocale della sfida contro Black Freezer potrebbe essere vicino.