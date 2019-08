Dragon Ball Super: la saga del Torneo del Potere arriva su Italia 1 il 7 settembre!

Come anticipatovi poche settimane fa, Dragon Ball Super sta per tornare in Italia con i nuovi episodi. Secondo quanto rivelato da Mediaset infatti, l'arco narrativo del Torneo del Potere approderà su Italia 1 con tutti gli episodi doppiati a partire dal 7 settembre. in cima all'articolo potete dare un'occhiata al video dell'annuncio.

Il Torneo del Potere rappresenta l'ultima parte della Saga della Sopravvivenza degli Universi, e funge da ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super. In Italia, la serie tornerà in onda in prima tv esclusiva tutti i sabati e le domeniche con un doppio episodio, alle 9:40 e alle 10:05 del mattino. Le trasmissioni riprenderanno dall'episodio 116 e proseguiranno fino al 131.

Dragon Ball Super si è concluso in Giappone nel mese di marzo 2018, ma la storia è proseguita successivamente con la pubblicazione del nuovo film dedicato alla saga: Dragon Ball Super: Broly. Ad oggi, non si hanno ancora informazioni su una nuova serie dedicata ai Guerrieri Z.

Dopo la fine di Dragon Ball Z, Akira Toriyama ha lavorato come supervisore su Dragon Ball GT, serie successivamente definita non canonica dedicata alle avventure di Goku, Trunks e Pan. Il progetto di Super è nato successivamente, subito dopo la produzione dei due film Dragon Ball Z: la battaglia degli dei e Dragon Ball Z: la resurrezione di F.

E voi cosa ne pensate? Seguirete la serie anche con il doppiaggio italiano? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Ed a proposito di Torneo del Potere, avete dato un'occhiata all'automobile dedicata a Dragon Ball Super? Nel caso in cui non l'abbiate fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata al bellissimo omaggio creato da un automobilista americano!