Dragon Ball Super, la saga del Torneo del Potere arriva in replica su Boing!

L'adattamento tutto italiano di Dragon Ball Super procede senza intoppi, e continuerà le proprie vicissitudini nei prossimi tre episodi in arrivo nella giornata di oggi, sabato 27 aprile, con le puntate numero 101, 102 e 103. La versione italiana dell'anime sta ottenendo un discreto apprezzamento dal pubblico, che si arricchisce con nuove repliche.

Molti annunci stranamente silenziosi e tante voci di corridoio, anche nel nostro Paese, quando si parla di un brand tanto importante e florido come Dragon Ball Super. Il famoso anime, al centro di numerosi rumor che troverebbero un possibile ritorno della serie nei prossimi mesi con una nuova stagione, è stato anche al centro di ipotesi che ne vedrebbero il sequel di DB Super in simulcast in Italia.

Nonostante non ci sia al momento alcuna fonte ufficiale in merito all'argomento, le voci di corridoio susseguitosi ultimamente sono troppe, e non possono far altro, previa smentita, di farci sperare nel ritorno dei nostri eroi. Al palinsesto dell'adattamento italiano, inoltre, si aggiunge un nuovo singolare annuncio da parte del canale televisivo Boing. Pare, infatti, che l'azienda abbia annunciato le repliche del Torneo del Potere, ancora in onda su Mediaset da programmazione ufficiale, già da metà del mese di aprile, con 5 episodi a settimana dall'orario, più che controverso, che oscilla dalle 22 alle 23 di sera. Una scelta curiosa, ma che probabilmente nasconde motivi ben maggiori, che ci fanno volare con la fantasia ma che allo stesso tempo ripropongono l'arco narrativo più importante dell'opera.

