Dragon Ball Super, quale saga vedremo dopo quella di Super Hero?

Conclusa la saga del sopravvissuto cereleano, Toyotaro e Toriyama hanno portato il loro manga verso una nuova storia, ma non inedita. Infatti, Dragon Ball Super sta adattando il film Super Hero, pubblicato in Giappone nel giugno 2022 e in azione nel manga, con una breve fase prequel, ormai da diversi mesi.

Goten e Trunks prima, Gohan e Piccolo poi, sono stati i protagonisti di questa saga di Dragon Ball Super. La conclusione si sta avvicinando sempre di più, con la comparsa di Cell Max e quella ormai prossima di Gohan Beast. L'ultima battaglia concluderà Super Hero, e a quel punto c'è da attendersi qualcosa di nuovo. Quale sarà la saga che verrà dopo Dragon Ball Super: Super Hero?

Molto dipende da Toyotaro, che potrebbe pensare di aggiungere qualcosa in più alla fine di questo racconto. Infatti, ci sono state già delle modifiche rispetto a Super Hero nel corso degli ultimi capitoli, e il finale di saga potrebbe far dedurre qualcosa di più. Intanto però, possiamo ipotizzare il ritorno di Goku e Vegeta. In questo momento, i due saiyan si stanno allenando sul pianeta di Beerus insieme a Broly. E proprio lui si potrebbe aggiungere al terzetto, in modo tale da poterlo amalgamare meglio nel manga.

Per evitare una nuova e monotona minaccia spaziale, la prossima saga di Dragon Ball Super potrebbe concentrarsi sullo scontro con un altro universo. Ritornerebbero quindi alcuni dei guerrieri visti durante il Torneo del Potere, ormai messi da parte da anni. Non sarebbe infatti interessante vedere l'evoluzione di uno scontro tra Goku e Jiren?

Bisognerà attendere almeno altri due mesi per scoprire cosa c'è davvero in serbo per il manga e per i suoi protagonisti. Chissà se arriveranno informazioni alla Jump Festa 2024.