Dragon Ball, il Super Saiyan 4 è migliore dell'Ultra Istinto? 3 ragioni per pensarlo!

I fan Dragon Ball sanno che Dragon Ball GT ha valorizzato di più alcuni personaggi rispetto a Z, ma non è l'unico merito della serie. Infatti, le intuizioni dietro al Super Saiyan 4 sono state probabilmente più brillanti dell'introduzione dell'Ultra Istinto. Ecco a voi ben tre ragioni per cui il Super Saiyan 4 funziona meglio rispetto all'UI.

Il design del Super Saiyan 4 è più unico e distintivo

Anche se la sua bellezza risiede nell'essenzialità della sua estetica, l'Ultra Istinto si limita a dipingere dell'ennesimo colore i capelli di Goku. Vedere delle sfumature argentee nel taglio di Goku ha il suo perché, ma non è sufficiente.

Il Super Saiyan 4, invece, è la fiera dell'eccesso. Viene abbandonato il design standard dei capelli che diventano simili ad una criniera e Goku diventa più scimmiesco, acquisendo una pelliccia rossastra sul petto e una nuova coda. Come se non bastasse, il contorno occhi viene sottolineato da una pennellata di rosso che rende più affascinante l'estetica di questa trasformazione. Tamarro ma iconico e incisivo come design.

Ricondurre l'Ultra Istinto agli Angeli ha fatto perdere di vista le origini dei Saiyan

L'Ultra Istinto è una sorta di stato mentale che appartiene a creature superiori come gli Angeli. In questo modo, viene meno il percorso compiuto dai Saiyan per migliorarsi e lo sviluppo delle loro abilità si sposta su un piano divino, che poco si confà ad una stirpe che nasce con ben altre tendenze ed obiettivi.

Al contrario, il Super Saiyan 4 tiene fede alle specificità della propria razza e resta più ancorato ad un'interpretazione "terrena" dei poteri Saiyan.

Il concetto stesso di Super Saiyan 4 è meno complicato di quello di Ultra Istinto

L'Ultra Istinto si divide in 4 stadi: Autonomous, Sign, Mastered e True. Questa eccessiva farraginosità nella gestione di un potere così esaltante ne ha depotenziato la credibilità e l'importanza nel corso del tempo.

Il Super Saiyan 4, d'altra parte, è diretto ed immediato, non riserva sorprese banali ed esagerate ed è sempre coerente con se stesso.

Dunque, il Super Saiyan 4 è sicuramente uno dei motivi per cui vale ancora la pena guardare Dragon Ball GT.

