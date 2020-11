Dragon Ball: i fan vogliono a tutti i costi che il Super Saiyan 4 diventi canonico

Nonostante siano passati anni da quando i Super Saiyan di quarto livello fecero la loro comparsa in Dragon Ball GT, il loro ricordo è ancora vivo nel cuore di molti appassionati. L'impatto che il quarto stadio dell'evoluzione ha avuto sulla storia e tra i fan del resto è innegabile e ancora oggi si fa sentire.

Che quanto visto negli archi narrativi di Dragon Ball GT non sia canonico è ormai un dato di fatto, una realtà che abbiamo ormai accettato. Quello che però ci risulta ancora difficile da digerire è la scelta di non includere i Super Saiyan di quarto livello in nessun arco narrativo di Dragon Ball Super.

La speranza è però sempre viva e ad alimentarla ci sta pensando quanto accade nel mondo di Super Dragon Ball Heroes che ha introdotto Vegeth cosi come tanti altri personaggi della saga. Il multiverso ha riportato alla memoria lo stadio più avanzato dell'evoluzione di Goku e Vegeta dimostrando quanto ancora il ricordo degli eventi di Dragon Ball GT sia vivo.

Sfortunatamente anche nel nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super non vedremo in azione i Super Saiyan di quarto livello ma considerando quanto ancora siano amati, la speranza di rivederli in azione ancora non è pronta ad abbandonare gli appassionati dell'universo creato da Akira Toriyama.