Dragon Ball, quale Super Saiyan ha il miglior design tra tutti?

Uno dei punti più alti raggiunti da Akira Toriyama in Dragon Ball è la prima volta in cui Goku si è trasformato in Super Saiyan. Quel momento ha segnato la storia degli shonen, influenzando molti autori a inserire stadi evolutivi nelle loro opere, e da allora sono aumentate anche le forme dei Saiyan, ma quale tra queste ha il design migliore?

In Dragon Ball Z Toriyama ha scandito molto bene l’introduzione di nuove forme, facendola coincidere con momenti rilevanti nella storia, e quando ormai la situazione sembrava disperata. Dal Super Saiyan contro Freezer sul pianeta Namek, fino al Super Saiyan 3 contro Majin Bu, passando per l’esplosiva potenza di Gohan Super Saiyan 2 durante il Cell Game, ogni stadio evolutivo è stato presentato in modo da restare impresso nella memoria del pubblico.

Lo stesso non si può dire per il Super Saiyan God e Blue introdotti invece in Dragon Ball Super, dove Toriyama e Toyotaro hanno voluto lasciare molto più spazio e valorizzare di più forme quali Ultra Istinto e Ultra Ego. Non dimentichiamoci delle ulteriori trasformazioni, e modifiche, introdotte in opere non canoniche come Dragon Ball GT, dove il Super Saiyan 4 si è rivelata una delle scelte di design più apprezzate, nella serie spin-off Super Dragon Ball Heroes con la forma SS4 Limit Breaker, ma anche di forme diventate successivamente parte del racconto canonico, come la trasformazione di Broly in Super Saiyan Leggendario, caratterizzata da capelli e aura verdi e un eccessivo ispessimento dei muscoli.

Tra tutte le forme, però, ce n’è una che risulta essere ancora enormemente apprezzata dalla community, per la sua originalità e differenza, sebbene col tempo sia diventata pressoché insignificante e sia sparita dalle tavole del manga e dalle sequenze dell’anime. Stiamo parlando della forma Super Saiyan 3, apparsa per la prima volta nel capitolo 474, e caratterizzata da lunghi capelli, l’assenza di sopracciglia, lo stesso colore degli occhi dei precedenti stadi, e le scintille attorno al corpo come nel Super Saiyan 2.

