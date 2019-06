Dragon Ball Super: i Saiyan possono combattere nello spazio?

L'ultimo capitolo 49 di Dragon Ball Super è finalmente arrivato, mostrandoci le conseguenze di eventi del passato. Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super stanno infatti raggiungendo il climax dell'arco narrativo di Moro, con Goku, Vegeta e Majin Bu alle prese con il divoratore di pianeti.

È così che il violento scontro si è portato dal pianeta di Neo Namecc allo spazio, chiarendo una questione tanto discussa negli anni dagli appassionati della serie di Akira Toriyama. Infatti, non è mai stato specificato se i Saiyan siano effettivamente, o meno, in grado di combattere nello spazio aperto.

Quando inizia l'epico combattimento, Moro si trova ai limiti dell'atmosfera e sta assorbendo l'energia del pianeta e dei suoi abitanti, con il fine di potenziarsi. Goku e Vegeta si lanciano direttamente contro di lui, trasformati in Super Saiyan e insieme a Daikaioshin Bu, nonostante lo stregone riesca tranquillamente ad evitare i loro colpi.

Ad un certo punto, Moro inizia ad allontanarsi e quando Goku si lancia tutta velocità contro di lui, Vegeta lo ferma immediatamente.

"I Saiyan non possono combattere nello spazio aperto!"

Queste sono le parole di Vegeta che confermano quindi, che i Saiyan non sono in grado di resistere nello spazio aperto in mancanza di atmosfera. Saranno sicuramente felici i fan di scoprire questo interessante dettaglio legato alla serie, mentre ora, non ci resta che aspetta di scoprire quale sia il misterioso terzo desiderio espresso da Moro.