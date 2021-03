Dragon Ball Super: tutti i Saiyan possono diventare Super Saiyan? La risposta di Toriyama

Ai tempi di Dragon Ball Z , Akira Toriyama aveva presentato il Super Saiyan come un potere mistico, una leggenda metropolitana mai confermata. Eppure, a seguito della prima trasformazione di Goku, chiunque sembrava adesso in grado di poter raggiungere tale stadio con un minimo di allenamento. Ecco quali sono i requisiti del Super Saiyan.

Sembra quasi irrealistico immaginare che quello che all'epoca era considerato un potere leggendario stia diventando adesso un potere obsoleto. Il Super Saiyan è ormai ai margini della narrazione, una trasformazione utilizzata più che altro per rafforzare ulteriormente il Super Saiyan God, power-up che è ormai sfociato nella sfera del divino. Ad ogni modo, in occasione dell'uscita di Saikyo Jump del 2018, Toriyama chiarì come riescono i saiyan sulla Terra ad evolversi così facilmente:

"Non è che tutti possono trasformarsi in Super Saiyan arrabbiandosi o allenandosi. Per raggiungere tale forma un corpo deve possedere una cosa chiamata "Cellule S". Una volta che le cellule S raggiungono una certa quantità, basta un impulso come la rabbia per incrementare in maniera esplosiva le cellule S e il risultato è un cambiamento nel corpo. La ragione per cui i figli di Goku e Vegeta riescono a trasformarsi in Super Saiyan tanto facilmente è probabilmente perché hanno ereditato una certa quantità di cellule S, ma soprattutto anche perché l'ambiente terrestre è più gentile e facile in cui vivere rispetto a quello del Pianeta Vegeta."

Dopodiché il sensei aggiunge ancora:

"Avere uno spirito gentile è il miglior modo per incrementare le cellule S, ma la maggior parte dei Saiyan non è così e dunque potrebbe essere questo il motivo per cui nessun Super Saiyan abbia fatto la sua comparsa per così tanto tempo prima di diventare leggenda. Comunque, avere uno spirito gentile non basta per avere la quantità minima di cellule S per la trasformazione, servono anche un certo numero di combattimenti. Se ci pensate, in questo modo è facile immaginare come Goku sia riuscito a trasformarsi in Super Saiyan."

