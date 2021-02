Dragon Ball Super: quali Saiyan verranno approfonditi nella nuova saga?

In Dragon Ball Super è iniziato un nuovo arco narrativo che sembra avere diversi legami con la razza Saiyan. Ecco quali dei potenti guerrieri potrebbe essere maggiormente approfondito in futuro.

Tramite le nuove pagine nel manga abbiamo conosciuto gli Heeter, i nuovi antagonisti di Dragon Ball Super, e ci è stato presentato Granolah, il quale sembra avere un ruolo centrale nella storia. Il mercenario è l'ultimo sopravvissuto della propria specie proveniente dal pianeta Cereal che in passato venne devastato dai Saiyan per ordine di Freezer e, scoprendo che il perfido alieno è ancora in vita, è ora intenzionato a vendicarsi.

Un primo personaggio che potrebbe essere sviscerato nel corso della saga è Bardack. Il padre di Goku ha fatto sporadiche apparizioni nella serie Super, l'ultima delle quali in una sequenza del film del 2018, nuovi dettagli però lasciano presagire che in futuro potremmo ottenere ulteriori informazioni sul suo conto. Il guerriero infatti fu a capo dell'esercito di Saiyan incaricato di sterminare la razza di Granolah.

Anche Broly potrebbe ottenere un ruolo nella nuova storia. I fan infatti attendono il ritorno del Saiyan Leggendario da quando il finale del lungometraggio ha lasciato presagire che il suo ruolo non fosse terminato. Purtroppo però all'interno del manga non vi è stato alcun riferimento al guerriero nel corso del precedente arco narrativo.

Infine anche Vegeta sembra che otterrà una parte importante nella narrazione alla luce delle ultime informazioni riguardanti i poteri divini e la possibilità che il principe dei Saiyan in Dragon Ball Super possa apprendere un tecnica migliore dell'Ultra Istinto.

Cosa ne pensate? Secondo voi quale personaggio verrà maggiormente approfondito nel corso della storia? Scrivetecelo nei commenti.