Dragon Ball Super: è Saiyan Vs. Heeter negli spoiler completi del capitolo 81

Il Pianeta Cereal è teatro di una violenta battaglia. Dopo le schermaglie tra Goku, Vegeta e Granolah, quest’ultimo si è lanciato contro il vero antagonista di questo arco narrativo di Dragon Ball Super. La furia dell’ultimo sopravvissuto, si rivolge contro Gas, il più piccolo degli Heeters. La battaglia, però, ha preso una brutta piega.

In attesa del rilascio sulla piattaforma digitale MangaPlus previsto per domenica 20 febbraio, il prossimo appuntamento con l’opera di Toyotaro e Toriyama è stato vittima dei soliti leak della rete. Negli spoiler emersi, Granolah sta per compiere la sua vendetta in Dragon Ball Super 81. Elec viene però salvato dall’intervento tempestivo di suo fratello minore, che con un poderoso calcio spezza le braccia al Cerealiano. La sua vendetta è fallita: l’ex più forte dell’universo viene sparato alle spalle dal leader degli Heeters e gettato in un fiume.

A quel punto, Goku e Vegeta, che nel frattempo erano vittime di un’abilità gravitazionale di Gas, cercano di reagire. Il Principe, dona le sue energie residue al rivale, che riesce così a liberarsi dalla morsa che lo intrappolava. A metà tra il Super Saiyan Blue e l’Ultra Istinto, si lancia all’attacco. Gli spoiler di Dragon Ball Super 81 confermano che questo è il conflitto di Goku.

Gas è però troppo forte, e dopo uno scambio di colpi prevale sul Saiyan. A un certo punto dello scontro, però, l’Heeters nota Monaito, il quale trae in salvo Granolah e lo cura sulla riva del fiume. Intenzionato a uccidere il Namecciano, Gas viene teletrasportato via da Goku. I due, finiscono al fianco di Jaco, che si trovava in un pianeta vicino. A quel punto, però, anche Gas apprende il Teletrasporto Istantaneo, e si muove tra i pianeti sulla scia di Goku.