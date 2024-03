Dragon Ball Super saluta Akira Toriyama: la dedica all'amato autore nel capitolo 103

Da poche ore su MangaPlus è ufficialmente stato pubblicato il capitolo 103 di Dragon Ball Super, un capitolo spettacolare e importante che va a chiudere in modo definitivo l'arco narrativo dei Super Eroi. Ma non solo, Dragon Ball Super 103 celebra la memoria dell'amato maestro Akira Toriyama.

L'8 marzo 2024, attraverso un comunicato ufficiale diramato da Bird Studio, la compagnia creata dal maestro, gli appassionati sono stati informati della scomparsa di Akira Toriyama. La dipartita del papà di Dragon Ball, Dr. Slump e tante altre opere importanti ha fatto piangere il mondo intero. Chi è più colpito da questo addio, però, tralasciando i familiari del sensei, è il team che con lui collaborava alla realizzazione di Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super va in pausa, ma Toyotaro e i responsabili di Shueisha hanno colto l'occasione per un'ultima dedica al più amato dei mangaka. Non solo Dragon Ball Super 103 è il definitivo passaggio di consegne tra Toriyama e Toyotaro, che ora si troverà a dirigere la serie autonomamente, ma è anche l'ultimo che, presumibilmente, è stato supervisionato dal sensei.

Alla fine del capitolo si trova un messaggio speciale che esprime grande dolore e cordoglio per la perdita di Akira Toriyama. "Siamo tutti profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Toriyama-sensei", recita la dedica. "Il suo lavoro è fonte di ispirazione per tutti noi. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la sua famiglia, i suoi amici e tutti i fan che sono stati sfiorati dal suo lavoro".

L'omaggio di Dragon Ball Super 103 alla memoria di Akira Toriyama ci ha strappato un'ultima lacrima. Questo memoriale è ancor più toccante e commovente se si pensa che l'ultimo panel del capitolo ritrae Piccolo, il personaggio preferito di Akira Toriyama, che saluta i lettori con un sorriso sul volto.

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.