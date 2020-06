Dragon Ball Super: il salvataggio di Vegeta è a colori nello splendido artwork di un fan

Il manga di Dragon Ball Super è ricco di momenti epici che per la maggior parte sono già stati trasposti in anime. Anzi, molte di queste scene venivano prima presentate nell'anime e solo dopo nel manga disegnato da Toyotaro. Ciò non sta valendo per gli eventi dell'arco di Molo lo stregone che stanno avvenendo ora nel fumetto.

Essendo l'anime di Dragon Ball Super concluso da marzo 2018 e continuato solo nel film Dragon Ball Super: Broly, tutti i nuovi avvenimenti sono presentati in bianco e nero su V-Jump ogni mese. Per questo ad alcuni fan manca sicuramente il colpo d'occhio a colori con gli scontri tra Molo, Goku e Vegeta ancora monocromatici.

Ma internet è pieno di persone che sanno il fatto loro e una di queste ha deciso di intervenire sul capitolo 60 di Dragon Ball Super, modificando a proprio modo una delle scene clou del capitolo. Come ricorderete, Goku era in difficoltà contro Molo ma Vegeta interviene per salvarlo quasi in extremis. Questa vignetta è stata ripresa da Sarria Art che, come potete vedere in calce, ha presentato agli altri fan di Dragon Ball Super un'eccezionale scena a colori.

Vegeta, con una leggera aura dorata intorno, dà le spalle a un Goku strabiliato e ferito vestito con i soliti abiti blu e arancioni. Ci vorrà ancora tempo prima di vedere questa scena in un futuro anime di Dragon Ball Super, ma intanto potete godervi questa illustrazione. Ora si deve solo sperare che l'intervento di Vegeta basti, altrimenti si deve soltanto attendere un intervento superiore per salvare l'universo di Dragon Ball Super.