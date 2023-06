Dragon Ball Super al San Diego Comic-Con: annuncio dell'anime o ennesima delusione?

Dragon Ball Super è legato a doppio filo con il San Diego Comic-Con International. Nelle recenti edizioni della manifestazione statunitense sono stati infatti pubblicati i trailer delle ultime due pellicole animate del franchise. Il recente annuncio fa dunque ben sperare gli appassionati dell'opera di Toyotaro.

Attraverso un comunicato rilasciato sul sito ufficiale di Dragon Ball è stato rivelato che al San Diego Comic-Con 2023 si terrà un panel di Dragon Ball Super. In programma dal 19 al 23 luglio 2023, l'importante evento per la cultura pop potrebbe onorare il 40° anniversario di Dragon Ball che si celebrerà nel 2024.

Da ormai diverso tempo si susseguono leak sull'uscita del web anime di Dragon Ball Super, che pare dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, e il San Diego Comic-Con potrebbe essere la vetrina ideale per la rivelazione ufficiale di questo progetto. A proposito, sapete che un importante animatore sta lavorando al web anime di Dragon Ball Super?

La delusione è comunque dietro l'angolo. Non è infatti detto che la presenza di un panel di Dragon Ball Super al SDCC 2023 sia necessariamente legato a un annuncio, di cui peraltro non si fa alcuna menzione neppure tra gli insider. Al momento, l'unica certezza è che alla manifestazione ci saranno stand in cui i visitatori potranno acquistare merchandise ufficiale ed esclusivo inerente al franchise.