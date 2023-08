Da Dragon Ball Super a Sand Land: un artwork di Toyotaro celebra il film di Toriyama

L'attesa per il nuovo film di Akira Toriyama è giunta al termine. All'uscita di Sand Land nei cinema giapponesi è solamente questione di ore. A celebrare questo debutto ci pensa colui che ha ereditato le redini della serie manga più importante del maestro. Ecco l'artwork di Toyotaro per la premiere di Sand Land.

Sand Land è un film anime basato sul manga omonimo di Toriyama uscito nel 2000 sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Dai suoi 14 capitoli, racchiusi in un volumetto singolo, a momenti TOHO lancerà un lungometraggio.

Sand Land di Akira Toriyama racconta la storia di una Terra distrugga dalle guerre. Le sue lande desolate sono sotto il controllo di un avido re che detiene il controllo dell'acqua. A sfidare il malvagio sarà lo Sceriffo Rao, con l'aiuto del re dei demoni. Tuttavia, saranno suo figlio Beelzebub e l'assistente Thief ad affrontare l'armata del re despota.