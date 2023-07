Dragon Ball Super e Sand Land in copertina: ecco Goku in compagnia su V-Jump

Ci sono molti manga che hanno fatto la storia, ma nessuno come Dragon Ball. Grazie a quello, nonostante la notorietà pregressa con Dr. Slump, Akira Toriyama è diventato un mangaka famoso a livello mondiale. Ciò ha portato a gettare luce e notorietà anche sulle sue opere minori.

Akira Toriyama ha creato tanti universi ricchi di personaggi straordinari, battaglie epiche e un mix unico di azione, umorismo e avventura. Oltre al già citato Dragon Ball, ancora in corso grazie al midquel Dragon Ball Super del quale se ne occupa Toyotaro, Akira Toriyama ha creato anche altre opere di successo, tra cui il manga Sand Land, un volume breve scritto e disegnato negli anni '90 per Weekly Shonen Jump, rientrando quindi tra le opere minori del mangaka. Sand Land è ambientato in un mondo desertico post-apocalittico e segue le avventure di un demone di Beelzebub e del suo compagno di viaggio, un vecchio sceriffo.

Adesso questo protagonista rosa e dall'aspetto simpatico e infido arriva sulla copertina di V-Jump per promuovere il film anime di Sand Land, con una posa in volo mentre fa il gesto della vittoria con la mano sinistra, ma ovviamente non è da solo. L'illustrazione che aprirà la rivista mensile di casa Shueisha lo vede infatti in compagnia di Goku, il protagonista di Dragon Ball Super sempre vestito con la sua storica divisa arancione e blu, mentre fa il gesto della vittoria con la mano destra.

I due protagonisti di Toriyama sono quindi insieme su questa copertina, con la rivista che darà altri dettagli sul film in arrivo, previsto per la fine di luglio in Giappone.