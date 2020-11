Dragon Ball Super: la mancanza di sangue penalizza l'opera di Toyotaro? Parliamone

Uno degli elementi più graditi dai fan Dragon Ball Z era l'immane violenza dei combattimenti, che mettevano in scena ferite sanguinanti e morti cruente. Sebbene Dragon Ball Super abbia provato a ricalcare le orme tracciate dal suo predecessore, su questo aspetto ha fallito totalmente.

Una delle più grandi lamentele riportate dal pubblico di Dragon Ball Super è la totale mancanza di scene violente, elemento che in passato contraddistingueva il franchise di Akira Toriyama. Difatti, sia in Dragon Ball che in Dragon Ball Z i combattimenti sfioravano il limite imposto dalla censura, con personaggi riportavano ferite gravissime o mutilazioni. Ma il sequel nato dalla collaborazione tra Toyotaro e Toriyama pare aver scelto la via del "family friendly"; questa scelta è condivisa anche tra i fan?

La critica principale mossa dal fandom è la totale assenza di sangue. Durante i combattimenti i protagonisti si prendono a pugni, calci e sfere energetiche, ma nessuno di essi lascia cadere nemmeno una goccia di sangue. Ma la sua presenza è realmente importante in un battle shonen? Levare il sangue dagli scontri sminuisce gli stessi, generando un impatto grafico decisamente minore. In una serie come Dragon Ball in cui la morte è effimera, togliere questa componente risulta una grave mancanza.



Anche grazie alla presenza del sangue, le scene di combattimento di Dragon Ball Z erano quasi in grado di trasmettere dolore fisico. La saga di Molo di Dragon Ball Super, a cui a detta di Toyotaro ha partecipato anche Toriyama, è stata particolarmente violenta. Sarà interessante vedere come verrà riportato questo arco narrativo nella serie animata. Nel frattempo, è stato svelato quando uscirà il prossimo capitolo di Dragon Ball Super.