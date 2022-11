Dragon Ball Super: sapevate che il gioco preferito d Toyotaro è Kingdom Hearts?

Toyotaro, l'attuale disegnatore di Dragon Ball Super, è un nerd, un appassionato di cultura pop che se non avesse intrapreso la carriera di mangaka avrebbe tentato di diventare un regista per la televisione. Ma qual è il gioco preferito dell'erede di Akira Toriyama?

Per chi non lo sapesse, parlando di eredità, proprio Toriyama avrebbe iniziato a coinvolgere in maniera più insistente il figlio per farsi carico più avanti della gestione dei diritti di Dragon Ball. Ad ogni modo, nel 2013 Toyotaro rispose ad un paio di domande in Q&A per V-Jump. Nel profilo che l'editore fornì per sensei, inoltre, venne specificato il videogioco preferito del mangaka che altri non è che uno dei capolavori di Square Enix, Kingom Hearts.

Quella che oggi è una delle saghe videoludiche più amate al mondo è parte di un grosso complesso di medium che sfociano sino alla cultura nipponica. Esiste un manga molto popolare di Kingom Hearts e persino un anime disney ma purtroppo cancellato ed incompleto. A tal proposito, negli ultimi anni hanno iniziato a circolare voci di corridoio di una serie televisiva di Kingdom Hearts in CGI, rumors che purtroppo non hanno ancora trovato riscontro.

