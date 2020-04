Dragon Ball Super: Sarà Broly a padroneggiare l'Ultra Istinto?

Nell'opera di Akira Toriyama e di Toyotaro abbiamo fatto la conoscenza con una nuova serie di poteri, che il protagonista di Dragon Ball Super deve padroneggiare. Secondo alcune teorie dei fan però, dovrebbe essere Broly ad utilizzare la tecnica dell'Ultra Istinto.

Il film omonimo dedicato al famoso Saiyan ha stabilito una nuova storia per Broly, sconfitto da Goku e Vegeta e lasciato su un pianeta deserto, dove il padre di Gohan potrà allenarsi con lui in tutta sicurezza. Abbiamo inoltre scoperto il passato di Broly, quello che diventerà uno dei Saiyan più forti ha ricevuto n numerose violenze da parte del padre e Freezer. Uno dei motivi per i quali sono in molti a volerlo vedere padroneggiare l'Ultra Istinto è proprio il fatto che uno dei modi per riuscire a sfruttare questo nuovo potere è quello di riuscire a raggiungere una certa pace mentale, stato che Broly è impegnato a raggiungere nei suoi allenamenti.

Sarebbe quindi uno sviluppo interessante per Broly diventare ancora più forte ma riuscire a controllare il uso immenso potere grazie all'Ultra Istinto, mentre in molti sperano di vedere Goku addestrare qualcuno, dopo aver passato buona parte della sua infanzia come studente. Se siete interessati a questo nuovo elemento creato da Toyotaro, vi segnaliamo la nostra analisi sull'Ultra Istinto di Dragon Ball Super.