Dragon Ball Super e la scelta del Gran Sacerdote: il suo gesto nel capitolo 67

In Dragon Ball Super, così come accadeva spesso anche nel manga originale di Akira Toriyama, difficilmente la morte resta eterna. Questa sorte capita esclusivamente ai cattivi, o meglio ad alcuni di essi, dato che tra resurrezioni e reincarnazioni anche alcuni nemici di Goku e compagni sono tornati nel mondo dei vivi.

La stessa sorte poteva non toccare all'angelo Merus, colui che si è dato da fare sacrificando la propria stessa esistenza pur di far arrivare Goku allo stadio completo dell'Ultra Istinto. Essendo morto, o meglio cancellato, per motivi diversi non era scontato che il personaggio sarebbe tornato un giorno in Dragon Ball Super.

Tuttavia i mangaka Toyotaro e Toriyama hanno usato il potere del Gran Sacerdote per permettere a Merus di tornare dai suoi amici nel capitolo 67 di Dragon Ball Super. Nella prima metà del capitolo, il Gran Sacerdote sceglie infatti di ascoltare la preghiera di Kaioshin e di riportare in vita Merus usando i suoi poteri, e l'alta entità concede il desiderio anche se per Merus ci sarà una vita mortale e non divina davanti.

Il suo gesto ha poche conseguenze per gli eroi, e chi ne soffre è forse soltanto Beerus, il Dio della Distruzione costretto a fare da cavalluccio ai due Zeno.