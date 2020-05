Dragon Ball Super: ecco cosa accadrebbe se Molo vincesse

Ne abbiamo parlato anche in un altro articolo: come potrebbe finire lo scontro con Molo? Vi siete mai chiesti cosa potrebbe succedere se l'attuale arco narrativo del manga di Dragon Ball Super, a dispetto di qualsiasi previsione, vedesse il trionfo del mago malvagio su Goku e Vegeta anche dopo tutti gli allenamenti intrapresi?

Sicuramente è una possibilità remota, anche se ancora non è chiaro quali poteri Molo nasconda, ma pensare a un risvolto del genere, come presentato dalla disamina di Comic Book, potrebbe avere risvolti interessanti. Vediamoli insieme.

Un nuovo grande nemico.

Questo attuale arco narrativo, per quanto sia ben fatto, ha lasciato alcune cose al caso , soprattutto per quanto riguarda il villain, con molte cose non dette (sempre che non vengano svelate sul finale). Se Molo vincesse, non solo diventerebbe il nuovo grande cattivo intorno al quale l'intero futuro di Dragon Ball Super si concentrerebbe, ma darebbe il tempo alla narrazione di approfondire molti aspetti del mago , come il suo passato e le sue origini.





E se Molo, proprio grazie al potere di cui dispone, una volta battuti Goku e Vegeta diventasse un Dio della Distruzione? Forse è qualcosa di molto improbabile, considerando che ricoprire quel ruolo significherebbe avere anche obblighi e attenersi a delle regole che minerebbero la liberà individuale del personaggio. Tuttavia sarebbe un risvolto interessante.





Un'altra conseguenza che la vittoria di Molo potrebbe avere, sarebbe il fatto che la terra verrebbe distrutta e prosciugata della sua forza vitale. E anche se alcuni dei nostri eroi rimanessero in vita, le sfere del drago andrebbero perse per sempre . Questo spingerebbe Goku e compagni a vagare per i mondi alla ricerca di nuove sfere, così da fermare Molo e resuscitare tutti quei mondi che nel frattempo il mago ha divorato.





Una delle principali critiche che sono state rivolte alla serie di Dragon Ball Super è senza ombra di dubbio il fatto di aver inserito tantissimi nuovi potenziamenti soltanto per far scena e senza un reale scopo. Ma se Molo vincesse, allora Toriyama e Toyotaro potrebbero tirarne fuori altri, motivandoli con il fatto che si deve cercare un modo per fermare il nemico.





Alcune delle cose che gli appassionati recriminano alla nuova storia è il fatto che i mangaka abbiano messo da parte la crescita e la storia dei Saiyan e dei Super Saiyan, virando verso nuovi poteri divini e nuove abilità che si intrecciano nelle leggende. Ma se Molo continuasse a vincere, dal momento che le trasformazioni in Super Saiyan sarebbero quasi inutili a causa dell'abilità del mago di risucchiare il potere, questo potrebbe spingere Goku e Vegeta a scoprire qualcosa di nuovo sulla propria razza, spingendoli a sviluppare un nuovo potere annesso alla loro natura da Saiyan.

Ovviamente una vittoria di Molo in questo frangete permetterebbe ai due mangaka di preparare una battaglia finale in grande stile per concludere definitivamente Super, in cui Goku e Vegeta ne escono vittoriosi ma danno fondo a tutte le loro forze. Questo spingerebbe il duo a passare il testimone e quindi si aprirebbe la strada alla generazione successiva.