Dragon Ball Super: lo sceneggiatore dell'anime è entusiasta per il nuovo trailer

Dopo tanta riservatezza nei confronti del futuro di Dragon Ball Super finalmente qualcosa sembra muoversi in tal senso. Nella giornata di ieri TOEI Animation ha annunciato l'arrivo di un trailer al JF 2021 insieme a un'intervista a Tetsuya Nagamine, regista della saga del Torneo del Potere e dell'ultimo film del franchise dedicato a Broly.

Per ovvi motivi è doveroso avvertire in partenza che il sequel di Dragon Ball Super non è ancora realtà, nonostante le numerose voci di corridoio che ormai da anni si susseguono senza sosta. Eppure, il fatto che Nagamine venga citato come regista dell'anime e non del film lascia ben sperare su una certa linearità in ambito direzionale, dopotutto il maestro ha lavorato a DB Super: Broly con Naohiro Shintani, il character designer che dovrebbe essere confermato anche per il seguito televisivo.

Ad ogni modo, il filmato promozionale darà uno sguardo agli eventi passati ma non è da escludere qualche indizio sul futuro alla fine della clip o direttamente dalle parole del director. Certo, è pur vero che Nagamine sia ancora alle prese con ONE PIECE, tuttavia le serie durature di TOEI Animation sono spesso soggette a un cambio di direzione in corso d'opera e ciò è già successo diverse volte in passato. Persino Toshio Yoshitaka, lo sceneggiatore degli ultimi episodi di Dragon Ball Super, è intervenuto con un cinguettio per intimare i fan a seguire il trailer che andrà in onda durante il Jump Festa 2021

E voi, invece, cosa vi aspettate? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.