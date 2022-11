Dragon Ball Super, lo scontro tra Goku e Jiren nella figure di Buu Studio x UK Studio

Come già annunciato, la nuova saga del manga di Dragon Ball Super inizierà il 20 dicembre tra le pagine della rivista V-Jump. Il nuovo arco narrativo vedrà protagonisti Goten e Trunks in quello che è a tutti gli effetti un prequel dell'ultimo film del franchise Dragon Ball Super: Super Hero.

In attesa dell'esordio della nuova saga, Buu Studio ha realizzato in collaborazione con UK Studio una figure dello scontro tra Goku e Jiren, che potete vedere nel tweet di @MundoKame in fondo a questa notizia. Goku, nella sua forma Ultra Istinto, è scolpito nell'atto di tirare un pugno al volto di Jiren, la cui espressione tradisce una certa sofferenza. Il gioco di colori tra le aure dei due guerrieri unita agli incredibili dettagli della figure rende il pezzo una vera chicca per i collezionisti.

Lo scontro tra Goku e Jiren è in scala 1:4, per un'altezza totale di 58 cm. Il prezzo della statuina è di 995€, ed è preordinabile sul sito di MundoKame con un acconto iniziale di 300€. La resina creata da Buu Studio e Studio UK verrà poi consegnato agli acquirenti nel corso del terzo trimestre del 2022.

Un bel tributo allo scontro più famoso di Dragon Ball Super da parte di due degli studi produttori di figures più popolari tra i collezionisti. Chissà se nel nuovo arco narrativo della serie Akira Toriyama e Toyotaro ci regaleranno altre battaglie di alto livello, magari con protagonisti Goten e Trunks.

