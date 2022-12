Dragon Ball Super, la scoperta di Goten e Trunks è una minaccia per i piani del Dr. Hedo?

Il manga di Dragon Ball Super è finalmente tornato dopo una lunga pausa. Prima che cominci la battaglia con Black Freezer, e che Goku e Vegeta acquisiscano nuovi poteri, Toyotaro porta sotto i riflettori due giovani eroi, Goten e Trunks. Che cosa combineranno i due ragazzi in questa saga che si ricongiungerà al film anime Super Hero?

Da pochissimi giorni è arrivato il Dragon Ball Super 88 su MangaPlus, capitolo che lancia un arco narrativo sui figli di Goku e Vegeta e che ci riporterà alle vicende dell'ultimo lungometraggio animato.

Mentre i loro genitori si allenano sul Pianeta di Beerus per affinare le loro tecniche, Goten e Trunks proseguono le loro vite da adolescenti sulla Terra. Con il sangue Saiyan che scorre nelle loro vene, tuttavia, il duo non si limita a frequentare il liceo, ma conduce una seconda vita nei panni dei supereroi Saiyaman X-1 e X-2.

Nel corso del primo capitolo di questa nuova saga, Goten e Trunks vengono coinvolti in un'indagine per conto della Capusule Corp. che dovrebbe portare alla nascita di un nuovo amore in Dragon Ball Super. Nel bel mezzo dei combattimenti contro dei mostri soprannaturali, i due Saiyan Mezzosangue si imbattono però in una cassaforte che contiene un disco etichettato come "Dr. Gero Confidential Disc".

Quando i due lasciano il nascondiglio in cui si trovavano, compare il Dr. Hedo, il nipote del Dr. Gero che ha fatto il suo debutto in Dragon Ball Super: Super Hero, terrorizzato per la scomparsa del dischetto. Come visto nel film, Hedo è il padre degli androidi Gamma 1 e 2, costruiti sulla base dei progetti del nonno. In quel disco scovato da Trunks e Goten si trovano dunque i progetti per la nascita degli androidi di nuova generazione.