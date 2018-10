Dragon Ball Super: scoperto un easter egg di Dragon Ball GT!

Un fan di Dragon Ball Super ha trovato recentemente, riguardando la serie in questione, un particolare easter egg di Dragon Ball GT.

L'utente di Reddit Vulpes_macrotis ha notato che nell'episodio 77 della serie, in cui il Sommo Zeno annuncia ufficialmente il Torneo del Potere, vi è un piccolo riferimento alla sequenza di apertura originale di Dragon Ball GT. Durante una scena in cui l’attenzione dei fan dovrebbe essere rivolta verso Goku, vi sono, nell'angolo in basso a destra, delle piccole creature pelose. Esse appaiono per un breve secondo e mostrano una sorprendente somiglianza con le creature dell’opening di Dragon Ball GT.

In basso, in calce alla notizia, potete vedere i due frame in questione.

Dragon Ball Super è scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro. Viene pubblicato mensilmente sulle pagine di Shueisha V Jump a partire dal 2015. Conta attualmente 7 tankobon in patria. In Italia è edito da Star Comics. Toei Animation si è occupata della realizzazione dell’anime.

Avevate notato questo particolare? Cosa ne pensate?



A proposito di easter egg, avete visto quello del capitolo 41 del manga di Dragon Ball Super?