Dragon Ball Super: Goku e Vegeta sono convinti di poter sconfiggere Moro

Il capitolo 49 di Dragon Ball Super ha svelato importanti retroscena sul passato, ma le novità non finiscono qui. I nostri eroi escogitano un piano per scardinare il potente Moro, rimasto finora illeso dagli incontri disputati contro i protagonisti.

Il Daikaioshin ha ripristinato i poteri di Goku e Vegeta, che ora sono di nuovo in grado di trasformarsi in Super Saiyan Blue. Tuttavia la forza di Moro è ormai esponenziale, dal momento che sta assorbendo l'energia rimanente dal pianeta di Namek, ma i Saiyan non si perdono d'animo e si lanciano all'attacco nello spazio siderale.

Moro riesce ad evitare gli assalti di Goku e Vegeta in maniera piuttosto agile, portando Merus ad escogitare un piano per spostare la battaglia sul pianeta di Namek, dove il mago sarebbe più facile da affrontare. A questo punto Merus chiede ai due Saiyan se sarebbero effettivamente in grado di sconfiggerlo. I due rispondono affermativamente, spiegando però che hanno necessità di affrontarlo subito prima che diventi ancora più forte.

Vegeta rincara la dose, dicendo che, magia a parte, basterebbe soltanto uno dei due trasformato in Super Saiyan Blue Full Power per mettere al tappeto Moro. A questo punto Merus e il Daikaioshin fanno un team-up per imbrigliare Moro e riportarlo su Namek. Tornati sul pianeta, ora il potente mago se la dovrà vedere con Goku e Vegeta al massimo della forza, tuttavia Moro ricorda che ha espresso un terzo desiderio di cui i Saiyan non sono a conoscenza.

La sicurezza di Goku e Vegeta potrebbe esser stata troppo franca, e nel prossimo capitolo scopriremo finalmente l'esito di una battaglia che sia preannuncia fuori scala, data la potenza delle parti in gioco. Il capitolo 49 ha svelato dei dettagli importanti anche su Kid Bu e il suo legame con il Daikaioshin.